السودان يرسل التقرير النهائي بخصوص سد النهضة

أرسل السودان الثلاثاء، تقريره النهائي لرئاسة الاتحاد الأفريقي بشأن مفاوضات سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا عقب ختام المفاوضات التي بدأت في الثالث من يوليو الجاري واستمرت حتى 13 يوليو تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.

وشمل التقرير النهائي، وفق صحيفة السوداني تقييم السودان لهذه الجولة من المفاوضات، وأشار إلى التقدم المحدود في القضايا العالقة، وشمل التقرير مقترحات من جانب السودان لحل تلك القضايا.

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وقد ارفق السودان مع تقريره أيضاً مسودة اتفاق متوازن وعادل يصلح أن يكون أساسا لاتفاق شامل ومقبول بين الدول الثلاث، وأوضح أنه تحديث لمسودة الاتفاق التي كان قد طرحها السودان للأطراف في نهاية الجولة التفاوضية السابقة التي جرت تحت مظلة مبادرة رئيس وزراء السودان د. عبد الله حمدوك في منتصف يونيو الماضي.

ومن المتوقع أن يدعو رئيس جمهورية جنوب افريقيا رامافوزا بصفته رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي أن يدعو القمة الأفريقية المصغرة من رؤساء دول المكتب الافريقي ورؤساء دول وحكومات الدول الثلاث للنظر في الخطوة القادمة سعياً لتوقيع اتفاق شامل يرضي طموحات الدول الثلاث.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )