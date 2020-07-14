والي ولاية شمال دارفور يصدر قرارات لبسط هيبة الدولة بكتم

أصدر والي ولاية شمال دارفور المكلف اللواء ركن مالك الطيب خوجلي الثلاثاء وفق ( سونا) قرار يقضي بحفظ الأمن وبسط هيبة الدولة بوحدة فتابرنو الادارية بمحلية كتم ؛ وإخلاء أراضي المزراعين بالمنطقة لأصحابها من المعتدين فورا ؛ ومنع ارتداء اللثام (الكدمول ) ؛ومنع قيادة وحيازة الدرجات النارية والأسلحة و مصادرتها؛ والقبض على المشتبه فيهم وتقديمهم للعدالة . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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