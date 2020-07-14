العدل و المساواة تطالب بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق فى أحداث ( كتم ) و ( فتابرنو )

أدانت حركة العدل والمساواة السودانية برئاسة الدكتور جبريل ابراهيم قتل المواطنين الأبرياء، و نهب ممتلكاتهم أو حرقها تحت أية ذريعة وذلك في اشارة لأحداث محلية كتم بولاية شمال دارفور و منطقة فتابرنو و طالبت الحركة من الحكومة التدخل الفوري لوضع حد لتلك الاعتداءات وتوفير الأمن للمواطنين وحماية ممتلكاتهم،

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و قالت الحركة وفق ( سونا) أن توفير الأمن للمواطن من صميم واجبات الحكومة وقد اصدرت الحركة بيانا حول الأحداث التى شهدتها منطقة فتابرنو بكتم وأوضحت فيها ان المعلومات الواردة من فتابرنو بشمال دارفور،تشير لسقوط عشرات القتلى والجرحى إثر إعتداء غاشم على المعتصمين السلميين في فتابرنو. و قد صاحبت العملية احداث عنف وسلب وحرق للمتلكات في أنحاء متفرقة من المنطقة.

ودعا البيان الى تشكيل لجنة قضائية محايدة للتحقيق حول هذه الجريمة والقبض على الجناة و تقديمهم للعدالة واضاف البيان أن الحركة تدين حرق ممتلكات الدولة التي هي ملك المواطن و ان في حرقها هدر لمقدرات الدولة والممتلكات العامة، وتعطيل لعجلة التغيير والتنمية في البلاد.

ناشدت الحركة في بيانها المواطنين التمسك بسلمية الاحتجاجات والاعتصامات كوسيلة للتعبير والتغيير وإيصال صوت المواطنين الى القائمين على أمر البلاد.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )