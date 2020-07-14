تحرير مواطنين من قبضة عصابة للاتجار بالبشر

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حررت القوات المشتركة السودانية الليبية بالولاية الشمالية ؛ 22 مواطنا سودانيا كانوا في قبضة عصابة الاتجار بالبشر؛ في منطقة سلسلة جبل عوينات على الشريط الحدودي و هم في طريقهم الي دولة ليبيا ؛ويتزعم هذه العصاية مواطن سوداني وآخر ليبي الجنسية .

وأكد قائد القوات المشتركة السودانية الليبية بالولاية الشمالية ؛العقيد الركن أنور عبد الله محمود نقودي وفق (سونا)؛ أن هذا الإنجاز تحقق بفضل جهود ويقظة ومتابعة القوات المشتركة السودانية الليبية؛ بعد أن توفرت لها المعلومات الكافية والمؤكدة بتحركات هذه المجموعة من منطقة قندهار بسوق ليبيا ؛حتى وصلت إلى منطقة المثلث الحدودية ؛وبموجب ذلك تم تجهيز قوة متماسكة قامت بنصب كمين محكم أسفر عن القبض على 22مواطنا سودانيا واحضارهم إلى دنقلا ؛وتقديم المساعدات الانسانية لهم قبيل تقديمهم إلي الأجهزة العدلية والجهات القانونية .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )