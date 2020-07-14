الصحة المصرية تحذر من “موجة ارتدادية خطيرة” لفيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
حذرت وزارة الصحة المصرية المواطنين من “موجة ارتدادية” لفيروس كورونا المستجد، مشددة على ضرورة توخي الحذر طالما لم يتم التوصل إلى مصل.
وقال الدكتور شريف وديع، مستشار وزيرة الصحة للطوارئ والرعاية العاجلة، إن التغلب على فيروس كورونا المستجد مرهون بالتوصل إلى دواء أو مصل لهذا الفيروس.
وأضاف وديع: “انخفاض منحنى أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر خلال آخر 10 أيام يدل على سير منظومة الصحة المصرية في الطريق السليم”.
وأكمل: “لكن نشدد على ضرورة توخي الحذر الشديد وعدم التهاون في الإجراءات الاحترازية لتجنب الوصول إلى ما يعرف بالهزة أو الموجة الارتدادية على غرار ما حدث في دول أخرى”.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة: “هناك فارق بين الموجة الثانية للفيروس وبين الموجة الارتدادية التي تحدث عندما ينخفض منحنى الإصابات ثم يعاود الصعود مرة أخرى، بسبب التهاون في تطبيق المواطنين للإجراءات الاحترازية نتيجة شعورهم بالأمان”.
وأتم شريف وديع: “جميع أنواع الفيروسات شهدت موجات ثانية، وإنه من الوارد حدوث موجة ثانية لكورونا”.
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