شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
رفضت محكمة العدل الدولية بالإجماع دفوعات دول المقاطعة الأربع بعدم اختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو” النظر في القضية المرفوعة من قطر.
وكان مجلس “الإيكاو” أقر في يونيو/حزيران من العام 2018 رفض الطعون المقدمة من دول المقاطعة بشأن عدم اختصاص المنظمة بشكوى قطر حول الآثار السلبية التي سببتها الدول الأربع على مجال الطيران والأمن والسلامة الجوية.
وبعد ذلك تقدمت الدول مجتمعة باستئناف القرار المشار إليه أمام محكمة العدل الدولية، لتصدر المحكمة حكمها المؤيد لقطر، اليوم الثلاثاء، الذي وصفه قطريون بأنه “انتصار”.
وكانت الدول الأربع حظرت جميع الطائرات القطرية من التحليق فوق أراضيها أو الهبوط في مطاراتها، على خلفية قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة في يونيو من العام 2017.
كانت هذه تفاصيل خبر محكمة العدل الدولية تدعم قطر بقوة في نزاع الحظر الجوي مع دول المقاطعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.