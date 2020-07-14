محكمة العدل الدولية تدعم قطر بقوة في نزاع الحظر الجوي مع دول المقاطعة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

رفضت محكمة العدل الدولية بالإجماع دفوعات دول المقاطعة الأربع بعدم اختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو” النظر في القضية المرفوعة من قطر.

وكان مجلس “الإيكاو” أقر في يونيو/حزيران من العام ‏‏‏‏2018 رفض الطعون المقدمة من دول المقاطعة بشأن عدم اختصاص المنظمة بشكوى قطر حول الآثار السلبية التي سببتها الدول الأربع على مجال الطيران والأمن والسلامة الجوية.

وبعد ذلك تقدمت الدول مجتمعة باستئناف القرار المشار إليه أمام محكمة العدل الدولية، لتصدر المحكمة حكمها المؤيد لقطر، اليوم الثلاثاء، الذي وصفه قطريون بأنه “انتصار”.

وكانت الدول الأربع حظرت جميع الطائرات القطرية من التحليق فوق أراضيها أو الهبوط في مطاراتها، على خلفية قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة في يونيو من العام 2017.