أردوغان يؤكد استمرار دعم تركيا لأذربيجان في النزاع القائم مع أرمينيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، استمرار دعم بلاده لأذربيجان ضد ما وصفه بالهجمات التي تشنها أرمينيا ضدها.

أنطاكيا – سبوتنيك. وقال أردوغان في كلمة متلفزة عقب اجتماع حكومي اليوم الثلاثاء:

“ندين بشدة الهجمات التي تشنها أرمينيا على أذربيجان.. وسنواصل الوقوف إلى جانب أذربيجان بكل إمكانياتنا”.

وأعرب أيضًا عن قلقه حيال “التوتر المستمر في المنطقة وتحوله إلى اشتباكات بسبب هجمات أرمينيا”، التي وصفها بالمتهورة.

وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الثلاثاء، عن قصف مكثف للمناطق السكنية في منطقة توفوز على الحدود مع أرمينيا.

وقال مدير المكتب الصحفي بوزارة الدفاع الأذربيجانية، العقيد فاجيف دارغياخلي، لوكالة “سبوتنيك”: “اليوم في الساعة 19:30 (18:30 بتوقيت موسكو)، جددت القوات المسلحة الأرمينية إطلاق النار المكثف على المناطق السكنية منطقة “توفوز” ومواقع وحداتنا باستخدام الأسلحة الثقيلة والمدفعية”.

ويأتي هذا التصعيد الجديد عقب فترة من الهدوء، بعد اشتباك في المنطقة بدأ في الـ12 من تموز/ يوليو الجاري، على الحدود الأرمنية الأذربيجانية، في منطقتي توفوز وتافوش المجاورتين، اللتين تقعان على الحدود مع جورجيا وتقعان على بعد مئات الكيلومترات من ناغورني- قره باخ، غير المعترف بها، واستمر لثلاثة أيام متوالية. وتوجد في مكان القصف مواقع عسكرية منتشرة بالقرب من قرية موفسيس. ووفقا لـ باكو، فقد قتل حتى الآن، 11 عسكريا أذربيجانياً، بينهم جنرال.