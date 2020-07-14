ظريف: استمرار العدوان والحصار الجائر ضد اليمن غير مقبول

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن استمرار العدوان والحصار الجائر ضد اليمن من قبل التحالف، والاستيلاء على السفن التي تحمل الطعام والوقود في ظروف تفشي وباء كورونا، أمر غير مقبول.

وأفادت وكالة “إرنا”، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات ظريف جاءت في مؤتمر بالفيديو مع وزير خارجية حكومة الإنقاذ الوطني اليمني، هشام شرف عبد الله، أكد من خلالها أن إيران تعتبر دوما الحل الوحيد للأزمة اليمنية سياسيا، حيث قامت بالتعاون البناء مع الأطراف اليمنية والدولية لإحلال السلام في اليمن.

وأوضح ظريف أن السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في اليمن هو الحفاظ على سيادتها الأرضية ووحدة اليمنيين وإجراء مباحثات سياسية شاملة بين مختلف المجموعات والأحزاب لتشكيل حكومة موحدة وشاملة.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن بلاده تواصل اتخاذ التدابير اللازمة لإرسال المساعدات الإنسانية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، على الرغم من فرض القيود والعراقيل، وتبذل قصارى جهدها لدفع محادثات السلام اليمنية إلى رفع الحصار وإحلال وقف إطلاق النار، واستئناف المحادثات السياسية في العديد من المشاورات الإقليمية والدولية.

بدوره، أعرب وزير خارجية حكومة الإنقاذ الوطني اليمني، هشام شرف عبد الله، عن تقديره للدعم السياسي والمساعدات الإنسانية التي قدمتها إيران للشعب اليمني، وقدم تقريرا حول آخر الأوضاع السياسية والميدانية في اليمن والآفاق المستقبلية للأزمة اليمنية.