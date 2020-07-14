عاجل.. السودان تقدم اتفاق متوازن وعادل بشأن سد النهضة للاتحاد الإفريقي

الثلاثاء 14 يوليه 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أرسل السودان، اليوم الثلاثاء، تقريره النهائي إلى رئاسة الاتحاد الإفريقي بشان مفاوضات سد النهضة عقب ختام المفاوضات، التي امتدت بين 3 و13 يوليو.

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وبحسب بيان لوزارة الري والموارد المائية السودانية، فقد شمل التقرير النهائي، تقييم السودان لهذه الجولة من المفاوضات حيث تمت الإشارة إلى "التقدم المحدود في القضايا العالقة"، كذلك شمل التقرير مقترحات من جانب السودان لحل تلك القضايا.

وأرفق السودان، مع تقريره أيضا، "مسودة اتفاق متوازن وعادل يصلح أن يكون أساسا لاتفاق شامل ومقبول بين الدول الثلاث"، بحسب البيان، موضحًا: "وهو تحديث لمسودة الاتفاق التي كان قد طرحها السودان للأطراف في نهاية الجولة التفاوضية السابقة التي جرت تحت مظلة مبادرة الدكتور عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان في منتصف يونيو الماضي".

وأضاف البيان: "ومن المتوقع أن يدعو السيد رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا بصفته رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، القمة الإفريقية المصغرة من رؤساء دول المكتب الإفريقي ورؤساء دول وحكومات الدول الثلاث للنظر في الخطوة القادمة سعيا لتوقيع اتفاق شامل يرضي طموحات الدول الثلاث".