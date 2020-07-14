الخليج 365 : قال رئيس الغرفة التجارية السابق حسن عيسى لـ( السوداني) إن هنالك غلاءً طاحناً في الأسعار ودور الحكومة ضعيف من ارتفاع الأسعار وضبط إنفلات سعر الصرف مما يؤدي للانهيار في الاقتصاد وتآكل رأس مال التجار، كاشفاً عن ارتفاع أسعار السلع لـ (1000%)٫ مبيناً أن سعر جوال السكر المستورد زنة(50) كيلو (3٫700) جنيه أما المحلي (4٫100) جنيه وقفز سعر صابونة الغسيل لـ(30 ـ35 ـ 40) جنيهاً للقطعة وباكت دقيق سيقا عبوة (10) كيلو (850) جنيهاً٫ لافتاً إلى عودة كافة الأسواق للعمل عقب رفع الحظر٫ متوقعاً تراجع الطلب على السلع وركود الأسواق.

واشار رئيس تجار الجملة السابق بسوق أم درمان فتح الله حبيب الله لـ(السوداني) إلى حدوث زيادة في بعض أصناف السلع بأكثر من200 % ٫ مشيراً إلى وفرة في حجم عرض السلع رغم ارتفاع أسعارها٫ مبيناً استقرار جوال السكر المحلي عبوة (50) كيلو في (4) آلاف جنيه بدلاً عن (3٫5)ألف جنيه أما زيت الفول عبوة (36) رطلا بسعر(4) آلاف جنيه بدلاعن (3٫800) جنيه أما الزيت الأبيض (3٫300) جنيه فيما يباع لبن كابو عبوة( 2) كيلو وربع بـ(3٫5) ألف جنيه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زيادات جديدة في السلع الاستهلاكية بالأسواق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.