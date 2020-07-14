وقف التصاديق المؤقتة بأسواق و مواقف الخرطوم

التاريخ: 14-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة قررت حكومة الخرطوم وقف منح التصديقات المؤقتة داخل الأسواق ومواقف المواصلات بجميع محليات الولاية ووجه والي الولاية د. يوسف أدم خلال وفق صحيفة أخر لحظة اجتماع طارى الثلاثاء لتنظيم عمل الفريشة والبيع العشوائي والتى تعيق حركة سير المركبات العامة والخاصة. Advertisements الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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