المريخ يواصل إعداده الجاد بملعب المهندسين

واصل فريق الكرة الأول بنادي المريخ إعداده الجاد تأهبا لإنطلاق بطولة الدوري السوداني الممتاز، وقد أجرى الفريق مرانا ساخنا في السابعة من صباح اليوم الثلاثاء بملعب سلاح المهندسين،

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وأشرف على التدريبات البدنية وفق صحيفة اخر لحظة المعد الألماني توماس مويير الذي طبق مبدأ التباعد في عمليات التدريب للاعبين وأشتملت التدريبات البدنية على تجهيز الأربطة إضافة للتركيز كما تخللها تدريب لتقوية العضلات و أوتار الركبة

وكشف توماس ان الفريق سيخضع لتمارين “العودة” لفترة اسبوعان مبينا ان جميع اللاعبين في قمة التركيز ويستمتعون بالتدريبات ومن المنتظر ان يواصل المريخ تدريباته الجاده على ملعب المهندسين في الساعة السابعة صباح غدً الأربعاء.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )