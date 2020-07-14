الثورية: التوقيع على مسودة الاتفاق مع الحكومة سيكون لاحقاً في جوبا

اعلنت الجبهة الثورية، موافقتها على مسودة الاتفاق ببنوده الـ6 التي تم الاتفاق فيها مع الحكومة بخصوص تقسيم السلطة، مؤكدة أنه تم الاتفاق مع لجنة الوساطة على أن يكون التوقيع عليها لاحقاً في جوبا مقر التفاوض.

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وقالت الجبهة في تعميم للناطق الرسمي اسامة سعيد، وفق صحيفة السوداني إنّ التوقيع على اتفاق السلام بالأحرف الاولى سوف يتم بعد الاتفاق على محور الترتيبات الأمنية وبقية القضايا العالقة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )