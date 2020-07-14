صور بالأقمار الاصطناعية تظهر بدء خزان سد النهضة بالامتلاء

أظهرت صوراً جديدة التقطتها الأقمار الاصطناعية لخزان سد النهضة الإثيوبي وفق وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، الثلاثاء، بأن أنه قد بدأ بالامتلاء، لكن محللًا رجح أن يكون السبب في ذلك الأمطار الموسمية وليس إجراءً من جانب الحكومة،

وأشارت الوكالة إلى أن تلك الصور جاءت في وقت انتهت فيه المحادثات بين مصر وإثيوبيا والسودان حول ملء وتشغيل السد دون التوصل لاتفاق.. وكانت إثيوبيا قد أعلنت أنها ستبدأ في ملء خزان السد هذا الشهر حتى من دون اتفاق، وهو ما سيزيد من حدة التوترات. ولم يعلق المسؤولون الإثيوبيون على تلك الصور.

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من جهته، اعتبر ويليام دافيسون، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية، أن الصور التى التقطها القمر الاصطناعي سينتينل -1 التابع لوكالة الفضاء الأوروبية في 9 يوليو الجاري وتظهر الخزان المتضخم، من المحتمل أن تكون بسبب المياه خلال موسم الأمطار.

وقال دافيسون: “حتى الآن، على حد علمي، لم يكن هناك أي إعلان رسمي من إثيوبيا أن جميع قطع البناء اللازمة لإكمال إغلاق جميع المنافذ والبدء في حجز المياه في الخزان قد حدثت…”، لافتا إلى أنه حسب الجدول الزمنى لإثيوبيا سيكون بدء الحجز في منتصف الشهر الجاري، عندما يغمر موسم الأمطار النيل الأزرق.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )