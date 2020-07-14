ترقية مدير عام الشرطة إلى رتبة الفريق أول

التاريخ: 14-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements أعلنت وزارة الداخلية في تغريدة لها في “تويتر” ، عن ترقية مدير عام قوات الشرطة عز الدين الشيخ علي منصور الى رتبة الفريق أول شرطة، مشيرة وفق صحيفة السوداني إلى أن ذلك في إطار ترتيب هيكل العمل الإداري.\ الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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