التاريخ: 14-يوليو-2020
فى :أخبار
0 مشاهدة
أعلنت وزارة الداخلية في تغريدة لها في “تويتر” ، عن ترقية مدير عام قوات الشرطة عز الدين الشيخ علي منصور الى رتبة الفريق أول شرطة، مشيرة وفق صحيفة السوداني إلى أن ذلك في إطار ترتيب هيكل العمل الإداري.\
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر ترقية مدير عام الشرطة إلى رتبة الفريق أول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.