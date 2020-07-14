سجلات الأراضي تعيق إستئناف نشاط الوكالات العقارية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

شكا عدد من أصحاب الوكالات العقارية تأخر بدء نشاط السوق العقاري حتى الآن رغم رفع الحظر جزئيا.

ولفتوا إلى أن نشاط أسواق العقارات يرتبط ببدء العمل فى السجلات الخاصة بالاراضي والتي لا تعمل حاليا.

وقال صاحب إحدى الوكالات العقارية عادل عباس لـ( السوداني) إن السوق يعاني حالة من الركود بسبب توقف عمليات البيع والشراء ،متوقعاً استئناف نشاطه خلال الأيام المقبلة حال بدء التعامل فى سجلات الأراضي.

ولفت صاحب إحدى الوكالات العقارية سيد أحمد صديق لشح المعروض من الأراضي رغم توقف عمليات البيع والشراء وأضاف أن من يملكون العقارات لا يرغبون فى البيع حالياً في انتظار عودة الأنشطة التجارية بشكل كامل باعتبار أن العقارات أكثر الاستثمارات أماناً لحفظ الممتلكات مشيراً إلى أنه فى حال استمرار تدني قيمة الجنيه من الممكن أن يلجأ الكثيرون لشراء العقارات .