إستقرار نسبي في أسعار الدولار .. تعرف على التفاصيل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت جولة عن استقرار نسبي في أسعار الدولار والعملات الأجنبية. وظلت الأسعار كما هي عليه في تعاملات بيع وشراء الدولار بمنطقة السوق العربي وسط الخرطوم. وقال أحد التجار لـ (الانتباهة أون لاين) إنه تم تداول الدولار في تعاملات يوم الثلاثاء 14 يوليو 2020م بـ (146) جنيهاً، الريال السعودي (39) جنيهاً، الدرهم الإماراتي (41) جنيهاً، اليورو (162) جنيه، الجنيه الإسترليني (181) جنيه، الدينار الكويتي (268) جنيه، الجنيه المصري (9.30) جنيه، الريال العماني (229) جنيه، الدينار البحريني (217) جنيه، الدينار الليبي (51) جنيه، الريال القطري (40) جنيه.

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