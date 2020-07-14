ضبط أكثر من خمسة آلاف قندول حشيش بالنيل الأبيض

تمكنت شرطة مكافحة المخدرات بولاية النيل الأبيض من ضبط كميات كبيرة من المخدرات بنقطة تفتيش منطقة الشوال بمحلية ربك قادمة من مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور في طريقها إلى ولاية الخرطوم تقدر بـ(5500) خمسه ألاف وخمسمائة قندول حشيش.

وأشاد اللواء شرطة حسب الرسول عثمان مدير شرطة الولاية خلال وقوفه على الضبطية بإدارة مكافحة المخدرات بالنيل الأبيض بكوستي برفقة ممثل الجهاز القضائي والنيابة العامة، بالدور الكبير الذي ظلت تضطلع به إدارة المخدرات في محاربة عمليات تجارة المخدرات باعتبارها تشكل أكبر مهدد أمني على الشباب و يؤثر سلبياً علي الاقتصاد الوطني، وقال إن الضبطية كانت محملة في شاحنة متجهة إلى مدينة أم درمان ، ومن خلال المتابعة اللصيقة من قبل أفراد المخدرات للعربة تم ضبطها وبتفتيشها تم العثور على عدد (12) جوال محملة بالحشيش وسط شحنة متنوعة بمنفيستو إلى مدينة أم درمان.

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وثمن حسب الرسول بحسب (سونا)، هذا المجهود المقدر وقال إن هذا الإنجاز إهداء من شرطة الولاية للقيادة الجديدة بشرطة السودان، وتأكيد بأن النيل الأبيض لن تكون معبراً لتجارة المخدرات بالبلاد.

فيما قال المقدم شرطه مكي عبدالله مكي مدير شرطة مكافحة المخدرات بولاية النيل الأبيض إن ضبطية الحشيش بعد متابعتها تم القبض على عدد (4) متهمين وجاري القبض على بقية أفراد الشبكة، وهنأ سيادته أفراد المخدرات بهذا الانجاز الكبير الذي يحد من انتشار هذا الداء اللعين وسط المجتمع، مشيداً بشرطة الولاية لدعمها اللامحدود لبرامج مكافحة المخدرات بالنيل الأبيض.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)