وزير مالية سنار: الاستثمار يستهدف تحسين ظروف الناس

أكد وزير مالية ولاية سنار د.أنور محمد أحمد في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم بمكتبه بسنجة أن سنار تمد أياديها للمستثمرين للاستثمار في الولاية.

ولفت الوزير إلى أن الغرض من الاستثمار استدامة العطاء وتحسين ظروف الناس ، مبيناً أن ما كان يعطى للمزارع عبارة عن فتات لا يتناسب مع خصوبة أراضي الولاية الأمر الذي دعاهم للرفض وعدم القبول.

و قال الوزير إن من شروط التعاقدات الاستثمارية الجديدة توفير الأمن الغذائي بنسبة ٥٪ للذرة في العروة الصيفية و١٠٪ للقمح في العروة الشتوية و١٠٪ للمسؤولية الاجتماعية لبعض المشاريع.

وبشر وزير المالية بنهضة استثمارية كبرى بالولاية بقوله (قادم الأيام حبلى بالمشاريع الاستثمارية وسنار أهل لذلك بما لديها من إمكانات اقتصادية هائلة).

وقال الوزير (كنا غائبين عن مسرح الاستثمار تماماً وأتينا بقوة،وكنا مبعدين والآن شركاء في نهضة الولاية حكومةً وشعباً ولجان مقاومة، ووفرة

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وأشار وزير المالية إلى إنسياب الوقود في الولاية ، مبيناً حاجة الولاية لكفاءة أعلى في عملية الرقابة،وبشر بتصديق وزارة الطاقة للولاية بمستودع استراتيجي للوقود.

وألمح أنور إلى وجود حالات فساد في البترول والحل في يد المجتمع الذي يعرف حقوقه ويدافع عنها.

وقال الوزير إن من شبكات الأمان الاجتماعي افتتاح مراكز البيع المخفض ، مضيفاً أن استدامة عمل هذه المراكز ضرب من المستحيل لأن هذه المراكز هي عبارة عن مسكنات وليس علاج، وقال بحسب سونا، إن الحل يكمن في قيام التعاونيات داعياً إلى إنشاء الجمعيات التعاونية لمحاربة الانفلات في الأسعار وتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين، وأضاف نسعى إلى أن تكون التعاونيات منتجة.

وقال وزير المالية إن الوزارة ستعمل في الفترة المقبلة في ثلاثة محاور تتمثل في إصلاح هياكل المؤسسات وبناء شبكات الأمان الاجتماعي وبناء قدرات العاملين وذلك لبناء اقتصاد قوي للولاية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)