التوقيع على القضايا القومية بين الحكومة والثورية

التاريخ: 14-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة سيتم التوقيع بالأحرف الأولى على الإتفاق على القضايا القومية بين الحكومة والجبهة الثورية فى الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم الثلاثاء بفندق السلام بالخرطوم و بحسب وكالة السودان للأنباء ستقوم الوكالة ببث الحدث على اليوتيوب مباشرة. Advertisements الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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