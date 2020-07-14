مصرع (4) أشخاص في حادث حركة أليم بطريق مدني المناقل

التاريخ: 14-يوليو-2020 فى : حوادث 0 مشاهدة لقي أربعة أشخاص مصرعهم في حادث مروري مروع على طريق –مدني- المناقل. Advertisements وتعود تفاصيل الحادث عندما حاول سائق شاحنة مقطورة، تخطي عربة قلاب أمامه، ليصطدم بسيارة اكسنت قادمة من مدني عند حي كوقيلا قبل مدخل مدينة المناقل وهي تسير في الاتجاه المعاكس مما أدى لمصرع 4 أشخاص كانوا على متن الاكسنت، بحسب صحيفة السوداني، بينهم الطيب العباس عبدالله، الأخ الأصغر لمدير مكتب قناة النيل الأزرق بالمملكة العربية السعودية الإعلامي أبوعبيدة عباس. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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