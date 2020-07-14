زيادة حصة دقيق نيالا إلى ثلاث آلاف جوال اعتبارا من هذا اﻷسبوع

الخليج 365 :

قال والي وﻻية جنوب دارفور المكلف اللواء ركن هاشم خالد إنه بحث مع مسؤولين بالحكومة الاتحادية خلال زيارته للخرطوم قضايا معاش الناس ، الموسم الزراعي ، المياه بالاضافة و الجوانب الامنية .

وقال اللواء هاشم فى تصريحات صحفية ، بمطار نيالا الدولي امس ، إنه بحث مع مسؤولين بمجلسي السيادة والوزراء ، حصتي الوقود والدقيق بجانب مناقشة مشاريع التنمية وفروقات الاسعار و المرتبات والخريجين .

وكشف عن زيادة حصة وقود الولاية ابتداءً من هذا الاسبوع الى (3) الف جوال واضاف (هناك لجنة سوف تراجع كل حصص الولايات وسوف تصل الحصة الى سبعة آلاف لتشمل كل المحليات ) ولفت الى أن طريق نيالا الفاشر الآن فى منضدة وزيرة المالية الجديد