إرتفاع التضخم لشهر يونيو

الخليج 365 :
ارتفع معدل التضخم في شهر يونيو إلى 136.36% بارتفاع 22.13% عن شهر مايو .
وسجل معدل التضخم في مايو 114.23% ، وعزا البيان الصحفي للجهاز المركزي للإحصاء الارتفاع إلى زيادة أسعار جميع مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات خاصة أسعار الخبز والحبوب، اللحوم ، والدهون، الزيوت والبقوليات، واللبن الطازج وغيرها من السلع، إضافة إلى ارتفاع مجموعة النقل والوقود وبالتالى أسعار تذاكر المواصلات وارتفعت مجموعة السكن نسبة لإرتفاع أسعار الغاز والفحم وحطب الوقود والأسمنت.
اضافة الىارتفاع مجموعة الترويج والثقافة لارتفاع أسعار المعدات السمعية والبصرية ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات كالحواسيب الشخصية
وارتفع معدل التضخم في المناطق الحضرية الي 112.41% في يونيو مقارنة ب 96.93% في مايو .
كما ارتفع معدل التضخم في الريف إلى 1. 155% في يونيو بينما كان 127.38% في مايو 2020.
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