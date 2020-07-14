إرتفاع التضخم لشهر يونيو

الخليج 365 :

ارتفع معدل التضخم في شهر يونيو إلى 136.36% بارتفاع 22.13% عن شهر مايو .

وسجل معدل التضخم في مايو 114.23% ، وعزا البيان الصحفي للجهاز المركزي للإحصاء الارتفاع إلى زيادة أسعار جميع مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات خاصة أسعار الخبز والحبوب، اللحوم ، والدهون، الزيوت والبقوليات، واللبن الطازج وغيرها من السلع، إضافة إلى ارتفاع مجموعة النقل والوقود وبالتالى أسعار تذاكر المواصلات وارتفعت مجموعة السكن نسبة لإرتفاع أسعار الغاز والفحم وحطب الوقود والأسمنت.

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اضافة الىارتفاع مجموعة الترويج والثقافة لارتفاع أسعار المعدات السمعية والبصرية ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات كالحواسيب الشخصية

وارتفع معدل التضخم في المناطق الحضرية الي 112.41% في يونيو مقارنة ب 96.93% في مايو .

كما ارتفع معدل التضخم في الريف إلى 1. 155% في يونيو بينما كان 127.38% في مايو 2020.