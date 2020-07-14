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أسعار وحجم الوارد من الذرة الى سوق محاصيل القضارف

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

فيما يلي نورد  الوارد واسعار الذرة بسوق محاصيل القضارف ليوم  امس :-
دبر
اعلى سعر  11500ج
ادني سعر  10000ج
الوارد         صفر

فتريتة
اعلى سعر   10100ج
ادني سعر  10000ج
الوارد    صفر

صفراء
اعلى سعر   —
ادني سعر   —            الوارد     —

عكر
اعلى سعر  10100ج
ادني سعر 1000
الوارد       صفر

مقد
اعلى سعر  10500ج
ادني سعر  10400ج
الواردة      صفر

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تترون
اعلى سعر  11500ج
ادني سعر  11400ج
الوارد       صفر

ودباكو
اعلى سعر  10700ج
ادني سعر  10600ج
الوارد       صفر

حريراي
اعلى سعر  —
ادني سعر —
الوارد          —

الدخن
اعلى سعر    12100ج
ادني سعر  12000ج
الوارد         41جوال

جملة الوارد  (41)  جوال ذرة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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