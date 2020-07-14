أسعار وحجم الوارد من الذرة الى سوق محاصيل القضارف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : فيما يلي نورد الوارد واسعار الذرة بسوق محاصيل القضارف ليوم امس :-

دبر

اعلى سعر 11500ج

ادني سعر 10000ج

الوارد صفر فتريتة

اعلى سعر 10100ج

ادني سعر 10000ج

الوارد صفر صفراء

اعلى سعر —

ادني سعر — الوارد — عكر

اعلى سعر 10100ج

ادني سعر 1000

الوارد صفر مقد

اعلى سعر 10500ج

ادني سعر 10400ج

الواردة صفر Advertisements تترون

اعلى سعر 11500ج

ادني سعر 11400ج

الوارد صفر ودباكو

اعلى سعر 10700ج

ادني سعر 10600ج

الوارد صفر حريراي

اعلى سعر —

ادني سعر —

الوارد — الدخن

اعلى سعر 12100ج

ادني سعر 12000ج

الوارد 41جوال جملة الوارد (41) جوال ذرة

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