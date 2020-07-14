أسعار وحجم الوارد من الذرة الى سوق محاصيل القضارف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
فيما يلي نورد الوارد واسعار الذرة بسوق محاصيل القضارف ليوم امس :-
دبر
اعلى سعر 11500ج
ادني سعر 10000ج
الوارد صفر
فتريتة
اعلى سعر 10100ج
ادني سعر 10000ج
الوارد صفر
صفراء
اعلى سعر —
ادني سعر — الوارد —
عكر
اعلى سعر 10100ج
ادني سعر 1000
الوارد صفر
مقد
اعلى سعر 10500ج
ادني سعر 10400ج
الواردة صفر
تترون
اعلى سعر 11500ج
ادني سعر 11400ج
الوارد صفر
ودباكو
اعلى سعر 10700ج
ادني سعر 10600ج
الوارد صفر
حريراي
اعلى سعر —
ادني سعر —
الوارد —
الدخن
اعلى سعر 12100ج
ادني سعر 12000ج
الوارد 41جوال
جملة الوارد (41) جوال ذرة
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