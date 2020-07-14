ضاحي خلفان يرفض أي إساءة للشيخة موزا ويتوعد حمد المزروعي بهذا الأمر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في موقف غريب ومفاجئ خرج نائب رئيس شرطة دبي السابق ضاحي خلفان، يهاجم بشكل مبطن المغرد الإماراتي البذيء حمد المزروعي ويشدد على رفضه لأي إساءة تخص الشيخة موزا المسند، والدة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وكتب “خلفان” في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:” ارجو من كل شخص يتهجم على الشيخة موزا المسند ان لا يضيفني ولا يحيل الى حسابي ما يسئ اليها”

وتابع مهاجما المزروعي دون التصريح باسمه:” شخصيا اقدرها.. فلا تزعجوني فضلا كذا مرة قلت… اذا احد احال الي شئ يسئ… سأعمل بلوك حالا له.”

وأثارت تغريدة خلفان المستغربة منه ـ وهو صاحب الهجوم الدائم على قطر ـ تفاعلا كبيرا بين متابعيه الذين أكد معظمهم أنه يقصد بتغريدته المغرد البذيء حمد المزروعي دائم التطاول على الشيخة موزا والخائض في عرضها فجرا في الخصومة.

ليرد عليهم خلفان “لا اقصد شخص… اغرد عن نفسي”

وسبق أن قال “ابن راشد” في رسالة بمناسبة العام الهجري الجديد مهاجما مغردين مقربين من محمد بن زايد بشكل مبطن: “العبث والفوضى على وسائل التواصل الاجتماعي تأكل من منجزات تعبت آلاف فرق العمل من أجل بنائها”.

وأكد حاكم دبي في رسالته التي نشرها على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” ورصدتها (وطن) حينها، أن “سمعة دولة الإمارات ليست مشاعًا لكل من يريد زيادة عدد المتابعين”.

وأضاف “ابن راشد”: “لدينا وزارة للخارجية معنية بإدارة ملفاتنا الخارجية والتحدث باسمنا والتعبير عن مواقفنا في السياسة الخارجية للدولة، وإحدى مهامها الأساسية أيضًا الحفاظ على 48 عامًا من رصيد المصداقية والسمعة الطيبة”.

وشدد حاكم دبي على أنه “لن نسمح أن يعبث مجموعة من المغردين بإرث زايد الذي بناه لنا من المصداقية وحب واحترام الشعوب”، مشيرًا إلى أن “صورة الإمارات والإماراتي لا بد أن تبقى ناصعة كما بناها وأرادها زايد”

كما سبق ان شن الملياردير ورجل الأعمال الإماراتي المعروف خلف الحبتور، هجوما حادا غير مباشر على المغرد الإماراتي البذيء حمد المزروعي لتطاوله على قادة ورموز خليجية خاصة والدة أمير قطر التي خاض في عرضها وتطاول عليها بأسلوب قذر عرضه لهجوم كبير.