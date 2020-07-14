فضيحة مدوية تهزّ الكويت بعد فضيحة الصندوق الماليزي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في الوقت الذي لا زالت أصداء قضية “الصندوق الماليزي” تتردد في الكويت كُشف النقاب عن قضية جديدة هزّت البلاد .

وتتمثل تفاصيل القضية في إلقاء القبض على شبكة تقوم بعمليات غسل أموال وأعمال مشبوهة.

وذكرت وزارة الداخلية الكويتية، أنّه تمت مداهمة موقع إقامة الرأس المدبر للشبكة بأحد الشاليهات في “بنيدر” .

كما تم مداهمة 4 مواقع أخرى يستخدمها المتهم وهي عبارة عن منزل ومزرعة وشقة في مدينة الكويت وأخرى في منطقة السالمية.

وألقي القبض على أحد أفراد الشبكة في مطار الكويت قبل محاولة هروبه.

وضبطت الجهات الأمنية في موقع المداهمة على سيارات فارهة وكلاسيك مخزنة في مزرعة بمنطقة الوفرة، إضافةً إلى دراجات رباعية الدفع، وساعات ومجوهرات ثمينة، ومبالغ مالية بالعملة المحلية وعملات مختلفة، وكراتين يشتبه بداخلها مواد مسكرة.

وأكدت الداخلية الكويتية أن التحقيقات مستمرة للتوصل إلى جميع الأشخاص المتورطين في عمليات غسل الأموال والكشف عن الشبكة التي أدارت العمليات المشبوهة وجاري إحالتهم إلى جهات الاختصاص القضائية بعد الانتهاء من التحقيق.

وكانت النيابة العامة الكويتية أخلت سبيل الشيخ صباح المبارك نجل رئيس مجلس الوزراء الكويتي السابق، وشريكه حمد الوزان بكفالة 50 ألف دينار لكل منهما، في قضية الصندوق الماليزي بعد ضبطهما قبل أيام .

كما أمرت النيابة العامة الكويتية بإخلاء سبيل المحامي سعود العبدالمحسن المتهم في ذات القضية بكفالة 10 آلاف دينار.