سبّاح سوداني يدخل تصنيف اتحاد السباحة الأفريقي

التاريخ: 14-يوليو-2020
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دخل السبّاح السوداني الجنسية أبو بكر عباس (جلب) تصنيف الاتحاد الأفريقي للسباحة (الكانا) ضمن المراكز العشرين الأولى في مسافة الـ(200) متر صدر، حيث جاء في المركز السابع عشر.
أبو بكر (جلب) الساعي للتأهل لأولمبياد طوكيو 2020م يتواجد الآن في معسكر إعدادي تأهيلي ينظمه الاتحاد الدولي للسباحة وذلك بتايلاند. وقد أحرز (جلب) بحسب صحيفة الصيحة، عدداً من الميداليات الذهبية في بطولة زوون 3 الأخيرة بكينيا.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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