أزمة غاز حادة في الدامر

تشهد مدينة الدامر حاضرة ولاية نهر النيل، أزمة حادة في غاز الطبخ أدت إلى ارتفاع سعر اسطوانة الغاز بالسوق الأسود إلى ألفي جنيه. وطالب عدد من مواطني حاضرة الولاية، لجان الخدمات بالتحرك الفوري مع لجان المقاومة لتوفير السلعة المهمة. Advertisements وبحسب صحيفة الصيحة، أن سعر جوال الفحم بلغ (3) آلاف للقضارف وألفين للبلدي، فيما طالب المواطنون المدير التنفيذي لمحلية الدامر بمراجعة الأمر في هذه السلعة الأساسية التي يشترك فيها الأغنياء والفقراء على حد سواء. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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