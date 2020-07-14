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تاور يدشن معدات مركز غسيل الكلى بحلفا الجديدة

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 14-يوليو-2020

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تاور يدشن معدات مركز غسيل الكلى بحلفا الجديدة

دشن بروفيسور صديق تاور عضو المجلس السيادي الإنتقالي والوفد المرافق له المعدات، والماكينات الجديدة بمركز غسيل الكلى اليوم بمدينة حلفا الجديدة.

 

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وأثنى تاور على الجهات التي ساهمت في إعادة تأهيل المركز الذي سيساهم في تقليل الضغط على المستشفيات.
واصفاً زيارة الوفد للمحلية بالناجحة حيث ساهمت في تعزيز الأمن الاجتماعي بالمنطقة كهدف أساسى ، مشيراً إلى دعم المحلية بطلمبات رش وأدوات ومواد تعقيم.

 

وعبر تاور  بحسب سونا، عن شكر الوفد لحكومة الولاية ومحلية حلفا الجديدة، والقيادات الأهلية، والحرية والتغيير ولجان المقاومة والتغيير، لدورهم الإيجابي خلال الأحداث ، متمنياً أن تكون هذه آخر الفتن.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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