تاور يدشن معدات مركز غسيل الكلى بحلفا الجديدة

التاريخ: 14-يوليو-2020
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دشن بروفيسور صديق تاور عضو المجلس السيادي الإنتقالي والوفد المرافق له المعدات، والماكينات الجديدة بمركز غسيل الكلى اليوم بمدينة حلفا الجديدة.
وأثنى تاور على الجهات التي ساهمت في إعادة تأهيل المركز الذي سيساهم في تقليل الضغط على المستشفيات.
واصفاً زيارة الوفد للمحلية بالناجحة حيث ساهمت في تعزيز الأمن الاجتماعي بالمنطقة كهدف أساسى ، مشيراً إلى دعم المحلية بطلمبات رش وأدوات ومواد تعقيم.
وعبر تاور بحسب سونا، عن شكر الوفد لحكومة الولاية ومحلية حلفا الجديدة، والقيادات الأهلية، والحرية والتغيير ولجان المقاومة والتغيير، لدورهم الإيجابي خلال الأحداث ، متمنياً أن تكون هذه آخر الفتن.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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