شركات الطيران تباشر رحلاتها من وإلى الخرطوم اليوم

تباشر اليوم الثلاثاء شركات الطيران السودانية “بدر وتاركو” بجانب شركات المصرية للطيران والتركية وفلاي دبي، رحلاتها من وإلى مطار الخرطوم، وذلك تنفيذاً لقرار سلطة الطيران المدني الذي أعلنته الأسبوع الماضي بعد موافقة اللجنة الصحية العليا لجائحة (كورونا) على الفتح الجزئي للمطار مع ثلاث دول هي مصر وتركيا والإمارات.

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وبحسب صحيفة الصيحة، أكد مدير شركة مطار الخرطوم الدولي السيد عصام الدين، جاهزية المطار لاستقبال الرحلات الجوية القادمة من تلك الدول مع الالتزام بالإجراءات الصحية المطلوبة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)