«جِراء كلبة» بالخرطوم تصل سعر الواحدة إلى 14 ألف جنيهاً

وصلت أسعار جراء أنثى «الكلبة لولي» إلى 14 الف جنيهاً للواحدة، بينما وصل سعر ذكر لولي إلى 12 ألف جنيها، والتي تباع بحي “بُري” شرق العاصمة الخرطوم.
وذكرت المصادر رغم الظروف المعيشية الصعبة في السودان، والكم الهائل من الأولويات الضرورية، إلا أن هناك من يشتري.
وأدهش العَرض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحسب صحيفة السوداني، وجاءت بعض تعليقاتهم “ما كان أخير ليهم خراف أضحية”.
فيما لم يستغرب آخرون الأسعار باعتبارها هواية للبعض لايحسبون إشباعها بالفلوس.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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