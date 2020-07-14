وفد السيادي والوزراء يعزي أسرة فقيد أحداث حلفا الجديدة

أدى وفد المجلس السيادي ومجلس الوزراء الزائر لمحلية حلفا الجديدة بولاية كسلا واجب العزاء في فقيد الأحداث من قبيلة البني عامر بحي الجمهورية.

و ترحم الأستاذ نصرالدين مفرح وزير الشئوون الدينية والأوقاف باسم الوفد على روح الفقيد عمر بخيت ادم (22)سنه، وقال إن الموت والحياة بيد الله لامتحان الناس، وليبين الصابرين، ليجزيهم على صبرهم.

وأضاف أن حكمة الأهل بحلفا أدت لتجاوز الأحداث، وتوقيع هذا الاتفاق.

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من جانبه أعلن الأستاذ أرباب محمد الفضل ممثل الوالي بحسب (سونا)، عن تشكيل لجنة لحصر جميع الخسائر الناتجة عن الأحداث، والعمل على إعادة ترتيب الحياة الاقتصادية، وإعادة الحياة إلى طبيعتها.

إلى ذلك شكر عمر علي عمر أمين عام مجلس شوري البني عامر الوفد للزيارة الكريمة والمؤازرة، مطالباً بضرورة جبر الضرر، وتعويض الخسائر جراء النهب والحرق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)