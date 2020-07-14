المؤتمر السوداني : لاضير من قرار مشاركة ليست من وراء ستار

التاريخ: 14-يوليو-2020
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قال المتحدث الرسمي باسم حزب المؤتمر السوداني محمد حسن عربي ، إن مشاركة الحزب في “الحكومة الانتقالية” ستفتح الباب لمشاركة الأحزاب الأخرى . وأضاف :” لا ضير مطلقاً، أن يقرر الشركاء في الحرية والتغيير المشاركة في السلطة بوضوح وشفافية، وتكون مشاركة معلنة، وليست من وراء ستار”.
وأكد عربي بحسب صحيفة السوداني، ضرورة المزاوجة بين الكفاءات الحزبية وغير الحزبية خلال الفترة الانتقالية، وقال إنها صيغة مثالية للنجاح، خاصة وأن كثيراً من مهام الفترة الانتقالية، هي ذات طبيعة سياسية بحتة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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