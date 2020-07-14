مصادر تتحصل على أسماء أبرز المرشحين لتولي ولاة الولايات

حسمت الحكومة السودانية الانتقالية أمس الأول “الأحد” اختيار “13” والياً فيما لا تزال المشاورات جارية في “5” ولايات.

مصادر موثوقة كشفت عن ترشيح أيمن خالد لولاية الخرطوم، محمد حسن عربي لشمال دارفور، الماحي سليمان لولاية سنار، عميد “م” كمال إسماعيل لولاية كسلا.

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وبحسب صحيفة السوداني، فإن حزب الأمة القومي رشح ولاة لكل من ولاية غرب كردفان وشمال كردفان وغرب دارفور وجنوب دارفور والنيل الأبيض، وتم حسم أسماء مرشحيها. أما التجمع الاتحادي فقدم مرشحين لشغل منصب الوالي في كل من ولاية القضارف، والشمالية، فيما رشح امرأة لشغل منصب والي ولاية نهر النيل، ومن المتوقع أن يشغل منصب والي ولاية البحر الأحمر، وجنوب كردفان وشرق دارفور “عساكر” من المنتمين للقوات المسلحة.

وبرر مصدر اختيار العساكر لجهة وجود مشاكل أمنية وتعقيدات قبلية بهذه الولايات.

وطبقاً للمصادر من المتوقع إكتمال المشاورات فيما يتعلق بمرشحي وسط دارفور والنيل الأزرق والجزيرة على أن يتم اعتماد مرشحي ولاة الولايات من مجلس السيادة الانتقالي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)