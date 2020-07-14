شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
طالب المركز العام للتجمع النوبي الحكومة الانتقالية إعلان حالة الطوارئ في البلاد علي خلفية فض اعتصام فتابرنو في شمال دارفور، والانتقال بكل عضويتها في السيادي والتنفيذي الى الولاية، وممارسة مهامها من هنالك حتى يتم تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين في فض الاعتصام اياً كانوا، وتطبيق العدالة في ميدان عام، حتى لا يضطر الشعب السوداني للعودة للكفاح المسلح وان يكفر بالحراك السلمي كما كان خلال فترة النظام البائد.
وقال المركز العام في بيان اصدره إن الشعب السوداني استبشر خيراً بتعامل الحكومة الانتقالية مع اعتصام نيرتتي رغم تاخر وصول وفدها الى الاعتصام والذي برره الوفد بأنه كان يدرس المطالب، الا ان ما حدث في فتابرنو وموقف الحكومة منها حتى الان جعل كثيرون يصابون بالاحباط وان الثورة لم تتحقق بعد.
كانت هذه تفاصيل خبر التجمع النوبي يطالب الحكومة بإعلان الطوارئ في البلاد علي خلفية فض اعتصام فتابرنو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.