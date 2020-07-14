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التجمع النوبي يطالب الحكومة بإعلان الطوارئ في البلاد علي خلفية فض اعتصام فتابرنو

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طالب المركز العام للتجمع النوبي الحكومة الانتقالية إعلان حالة الطوارئ في البلاد علي خلفية فض اعتصام فتابرنو في شمال دارفور، والانتقال بكل عضويتها في السيادي والتنفيذي الى الولاية، وممارسة مهامها من هنالك حتى يتم تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين في فض الاعتصام اياً كانوا، وتطبيق العدالة في ميدان عام، حتى لا يضطر الشعب السوداني للعودة للكفاح المسلح وان يكفر بالحراك السلمي كما كان خلال فترة النظام البائد.

وقال المركز العام في بيان اصدره إن الشعب السوداني استبشر خيراً بتعامل الحكومة الانتقالية مع اعتصام نيرتتي رغم تاخر وصول وفدها الى الاعتصام والذي برره الوفد بأنه كان يدرس المطالب، الا ان ما حدث في فتابرنو وموقف الحكومة منها حتى الان جعل كثيرون يصابون بالاحباط وان الثورة لم تتحقق بعد.

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