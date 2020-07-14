وجدي صالح يؤكد وقوف المركز وتنسيقه مع الحرية والتغيير بالولايات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الاستاذ وجدي صالح القيادي باعلان قوى الحرية والتغيير وقوف المركز وتنسيقه مع قوى إعلان الحرية والتغيير بالولايات لعبور الفترة الإنتقالية.

وأقر وجدي في الاجتماع الذي جمع وفد المجلس السيادي والوزراء وقوي إعلان الحرية والتغيير بقوى الحرية والتغيير بمحلية حلفا الجديدة مسا ء امس أقر ببطء عملية التغيير بالولايات بمافي ذلك الخرطوم، داعيا للتمسك بالوثيقة الدستورية التي أوضحت صلاحيات المجلس السيادي ومجلس الوزراء، مبينا أن حق المساهمة في بناء الوطن مكفول للجميع.

من جانبه أكد الأستاذ نصرالدين مفرح وزيرالشؤون الدينية و الاوقاف ان مسألة المركز والهامش أصبحت الآن من الماضي، قاطعا بأن الحركة الإسلامية لن تقم لها قائمة بالسودان، ولا شئ يهدد الفترة الإنتقالية.

وأشار بحسب وكالة الانباء السودانية (سونا) الي ان حكومة الفترة الانتقالية قد ورثت إقتصاداً مشوهاً من النظام البائد، وتعمل علي إصلاحه.

ودعا شباب الحرية والتغيير ولجان الخدمات والتغيير لمواكبة الحر كة السياسية بالبلاد، مؤكدا أهمية التدريب وبناء القدرات في بناء الدولة الحديثة.

و طرح المتداخلون في الإجتماع العديد من القضايا التي تهم أهل المنطقة، من فساد، نقص في الخدمات، وإستمرار رموز النظام البائد في قيادة العديد من المؤسسات، بجانب أهمية إصلاح مشروع َحلفا الزراعي والإستفادة من مصنع السكر..