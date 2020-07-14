شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أدانت الجبهة الثوريه مجزرة فتابرنو بولاية شمال دارفور التي وقعت عصر يوم امس و راح ضحيتها تسعة عشر شهيد و عدد كبير من الجرحي.
وحمل الناطق الرسمي بإسم الجبهة أسامة سعيد الحكومة الانتقالية و السلطات الولائية المسوولية الكاملة عن المجزرة لتساهلها في ملاحقة المليشيات المتفلتة و بسط هيبة الدولة.
وحذر سعيد في بيان حصلت عليه (آخر لحظة) الحكومة بأن مثل هذة الاحداث تشكل تهديداً حقيقياً علي عملية السلام .
ودعا الحكومة الانتقالية و السلطات الولائية للتحرك السريع لبسط الامن والتحقيق والكشف عن الجناة و ضبطهم و تقديمهم للمحاكمة العادلة.
كانت هذه تفاصيل خبر الثورية تحمل الحكومة مسؤولية مجزرة فتابرنو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.