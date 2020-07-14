الثورية تحمل الحكومة مسؤولية مجزرة فتابرنو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أدانت الجبهة الثوريه مجزرة فتابرنو بولاية شمال دارفور التي وقعت عصر يوم امس و راح ضحيتها تسعة عشر شهيد و عدد كبير من الجرحي.

وحمل الناطق الرسمي بإسم الجبهة أسامة سعيد الحكومة الانتقالية و السلطات الولائية المسوولية الكاملة عن المجزرة لتساهلها في ملاحقة المليشيات المتفلتة و بسط هيبة الدولة.

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وحذر سعيد في بيان حصلت عليه (آخر لحظة) الحكومة بأن مثل هذة الاحداث تشكل تهديداً حقيقياً علي عملية السلام .

ودعا الحكومة الانتقالية و السلطات الولائية للتحرك السريع لبسط الامن والتحقيق والكشف عن الجناة و ضبطهم و تقديمهم للمحاكمة العادلة.