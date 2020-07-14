شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: نفت وزارة العدل ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تراجعها عن التعديل في القانون الجنائى بالإضافة لقوانين أخرى بسبب مذكرة طعن دستوري تم تقديمها للمحكمة الدستورية حول التعديلات الأخيرة.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي، خبراً مفاده أن وزير العدل د. نصر الدين عبد البارئ قد تفاجأ بتقديم مذكرة طعن أمام المحكمة الدستورية ضد التعديلات الأخيرة في القانون الجنائي، بحكم أنها تقوم على التمييز الديني والتفرقة بسبب النوع، وأنه ذكر أن الأمر سيُخضع للدراسة مرة أخرى بشكل أوسع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة العدل تنفي تراجعها عن التعديلات في القوانين المُجازة مؤخراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.