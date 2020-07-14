فيصل: السودان شريك اساسي في مفاوضات سد النهضة.. ولايوجد اي حل للقضية الا عبر الحوار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اكد الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الثقافة والاعلام الاستاذ فيصل محمد صالح ان السودان شريك اساسي في مفاوضات سد النهضة وينطلق من بوصلة مصلحة السودان العليا وان السودان يشارك بوفد مشرف مُمثل فيه كل الجهات الفنية والسياسية والقانونية به خبرات ملمة بكل ابجديات سد النهضة والتفاوض حوله وبتفويض كامل من الحكومة ودعم متوصل من رئيس مجلس الوزراء د.عبد الله حمدوك.

وقال فيصل في منبر (سونا) ان السودان شكل حضورا وكان مبادرا في كل الجولات وطرح عدد من المبادرات المختلفة لكسر جمود التفاوض بين الدول الثلاث السودان مصر واثيوبيا، واضاف ان السودان يعمل بعقل مفتوح وايادي مبسوطة لاستمرار التفاوض وانه لايوجد اي حل لقضية سد النهضة الا عبر الحوار والتفاوض للوصول لحلول واستخدام المياه بشكل عادل ومنصف، مؤكدا حرص السودان على الاستخدام المنصف والعادل لمشاريع المياه بين الدول الثلاث، وقال ان التفاوض بين الدول الثلاث يعمل علي تعظيم الايجابيات وتقليل السلبيات وتحقيق المنفعة المشتركة، مؤكدا ان التفاوض حول سد النهضة استمر لسنوات طويلة وتوقف، وان الدكتور عبدالله حمدوك بادر بطرح مبادرة باهمية استئناف مفاوضات السد بعد توقفها بمراقبة الاتحاد الافريقي.

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