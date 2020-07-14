الخليج 365 : سلمت دائرة الكرة بنادي هلال الابيض الجهاز الفني واللاعبين رواتبهم .

وتقرر ان يستقبل النادي اللاعبين اليوم الثلاثاء تمهيدا لعودة التدريبات بعد التوقف في مارس الماضي.

و تهجز الرابطه المركزيه لهلال التبلدي بالأبيض لاستقبال حافل للبعثه بعد وصولها للابيض لدعم مسيرته وشحذ همم اللاعبين لمواصلة الانتصارات حيث يحتل الفريق المركز الثاني بالتساوي مع المريخ برصيد48 نقطة .

ومن جانبهم عبر لاعبي الفريق عن سعادتهم البالغه بهذه المبادره ووعدو عشاق التبلدي بتحقيق كأس الدوري هذا الموسم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجوم هلال الابيض يتعاهدون على التتويج بلقب الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.