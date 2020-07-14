شمال كردفان.. إزالة التمكين تسترد عقارات من المؤتمر الوطني المحلول

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عقدت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بولاية شمال كردفان اجتماعا برئاسة اللواء الركن الصادق الطيب عبدالله والي الولاية المكلف ورئيس اللجنة، وقال الوالي أن اللجنة تعمل على تلمس قضايا المواطنين ومعاش الناس. وقال إن الاجتماع كان مهما وصدرت فيه عدد من القرارات التي سترفع في شكل توصيات إلى اللجنة المركزية. إضافة إلى بعض القرارات المتعلقة باللجنة الولائية التي تحولها إلى قرارات.

من جانبه أوضح الاستاذ علي أبو القاسم مقرر لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال بالولاية أن الاجتماع خلص إلى توصيات مهمة من ضمنها استرداد بعض العقارات التي تخص المؤتمر الوطني وواجهاته الأخرى وبعض الملفات التي سترفع بشأنها توصيات للمركز مشيرا إلى أن الآلية تعمل على إخراج التوصيات التي تتم وفقاً لقانون التفكيك.

وأشار إلى دور اللجان الولائية التي ينحصر في اصدار التوصيات ورفعها للمركز، وأكد أن اللجنة وجدت تعاون من السلطات الرسمية والأجهزة الإعلامية والمواطنين.

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