مريم الصادق تنفي ترشيحها لمنصب والي ولاية غرب كردفان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نفت نائبة رئيس حزب الأمة القومي الدكتورة مريم الصادق المهدي ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عن ترشيحها كوالٍ لولاية غرب كردفان من قبل الحزب ضمن ولاة الولايات المدنيين الذين سيتم تعيينهم خلال الأيام القادمة. وقالت مريم لـصحيفة (الجريدة) إن مرشح حزب الامة لمنصب والي ولاية غرب كردفان واحد فقط وهو حماد عبدالرحمن صالح.

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