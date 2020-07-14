قيادي بالتحالف السوداني: خلافات تجمع المهنيين امتداد لصراع مراكز القوى بمجلس الحرية والتغيير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تحسر القيادي بالتحالف السوداني محمد فاروق على أن المغالطة على قرار مؤسسي داخل تجمع المهنيين أخذت منهج الدفاع عن الاخطاء عند من لم يستطيعوا فرض توقعاتهم عبرها والتي رأى أنها كانت أساس مشاركتهم في العملية الانتخابية المعيبة وفق رؤية الأجسام الستة التي رفضت نتيجة انتخابات التجمع لاحقاً، وحذر من أن ذلك المنهج سيكون حجر عثرة أمام البناء المؤسسي للجبهة المدنية .

وقال فاروق لـ(الجريدة) إن الصراع داخل تجمع المهنيين يشكل امتداداً لصراع مراكز القوى داخل مجلس الحرية والتغيير، والذي فجره تباين المواقف بين مكوناته من قائمة الولاة والتي عبرت عن هيمنة مركز يقوده البعث الاصل والتجمع الاتحادي والمؤتمر السوداني وممثلي حزب الامة داخل المجلس، والتي كان تمريرها كما هي معركة اساسية عند هذا المركز، وذلك لبسط هيمنته على ادارة الفترة الانتقالية.

وقلل من الاحاديث التي يزج بها عن تباينات في قضايا السلام والبناء الشرعي للنقابات وأردف حتى هيمنة الحزب الشيوعي حديث محشور في هذا الصراع وهذه القضايا ورغم تباين أجسام التجمع ولكنه لم يصل ابدا الى خلاف جوهري في قضايا الثورة، كتلك التي يتم المزايدة بها من قبل الاجسام الستة، وحتى مسألة الحزب الشيوعي وهي وضعية حتى وان بدت غريبة في اجسام مهنية ونقابية لكنها موجودة حتى في الاجسام الستة وفي مجمل الممارسة النقابية تاريخيا في السودان، وأكد أنها ليست مسألة جوهرية ودلل على ذلك بعدم رفض أي احد تمثيل الحزب الشيوعي مثلا في قوى الثورة رغم مزايداته التي ظل يحاصر بها نفسه اولا قبل الاخرين بحسب تعبيره ، وطالب القيادة المنتخبة عدم الوقوف في صراع المزايدات والانتباه لواجبات بناء نقابات منتخبة والاضطلاع بمهام ودور تجمع المهنيين المحوري في الثورة وفي الاسهام في البناء المؤسسي لقوى الحرية والتغيير واعمال معايير العمل المدني الحقيقي من تعزيز الشفافية والديمقراطية الداخلية والتوقف عن نهج الاقصاء، باعتبارها واجبات تطلب منهم بحث فرص وخلق اسس للتوافق مع الاجسام الستة وليست تصعيد الصراع.