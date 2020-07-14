ميادة سوار الدهب: التعديلات القانونية المعلنة خطوة في اتجاه تحقيق دولة المواطنة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت رئيسة الحزب الليبرالي الديمقراطي ميادة سوار الذهب إن تعديلات القوانين الاخيرة خطوة في اتجاه تحقيق دولة المواطنة اذا بنيت على أسس متينه وخطوات سليمة، ولفتت الى ان بعض هذه التعديلات مهم وضروري وفيها حفظ للحقوق .

واشارت في تصريحات صحفية (الأثنين) أن حزبها من دعاة دولة المواطنه والقانون مع مراعاة حفظ حقوق الأقليات، وأضافت أن مدنية الدولة تتسق وفق تعديلات كليه للتشريعات والقوانين عبر إجماع وطني.

واوضحت أن التشريعات تتدرج في أهميتها وقوتها حسب الدور الذي تلعبه في تنظيم الحياة الاجتماعية؛ ومن مظاهر هذا التدرج خضوع البعض منها للبعض الآخر، وزادت: ” السلطة المختصة بسن التشريع هي المجلس التشريعي”.

وقالت سوار الذهب أن الفترة الانتقالية تسن فيها القوانين المتعلقه بمهام الفتره الانتقالية، اما القوانين صاحبة الديمومه تسن عبر البرلمانات المنتخبه التي تمثل التوافق والاجماع الوطني. شارك هذا الخبر:

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