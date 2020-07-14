بحضور عضو مجلس السيادة تاور.. حلفا تطوي صفحة خلافات النوبة والبني عامر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شهد البروفسير صديق تاور عضو مجلس السيادة توقيع مراسم اتفاقية القلد بين قبيلتي النوبة والبني عامر امس الاثنين بقاعة كلية الزراعة بمدينة حلفا الجديدة بكسلا وسط حضور وفد مركزي رفيع وقيادات مختلفة وقال تاور ان الثورة التي قادها الشعب السوداني أتت لتغيير المفاهيم وسيادة دولة القانون وتاسف تاور للأحداث الدامية التي شهدتها كسلا محملا النظام المباد تفشي النعرات العنصرية والتي راح ضحيتها ٩٨٪ من الشباب تحت زرائع دينية وعرقية وعظم تاور دور الادارة الاهلية ولاجهزة النظامية التي تمكنت من اخماد الفتنة في مهدها وتمني أن تكون اخر وثيقة قلد في ظل دولة المواطنة واعلن عن تبرع وجدي صالح وعصام ابو حسبو بصيانة وتاهيل مركز الكلى فيما تكفل مبارك اردول بدفع تكاليف صيانة مستشفي حلفا التعليمي . واثنى والي كسلا بالانابة ارباب محمد الفضل امين عام حكومة على اهتمام المركز لمايدور بولايته وقال لدي مخاطبته الاحتفائة ان مايحدث من صدامات هو نتاج للجهل والعصبية التي تدفعها جهات لا تريد استقرار الولاية مشيدا بدور القوات النظامية التي وضعت حدا للتفلتات واضاف ارباب بجهود الوساطة الوطنية التي تكللت بتوقيع الاتفاق المشهود داعيا المجتمعات العمل للبناء وعدم تشتيت موارد الدولة في النزاعات ونقل سعادته تحايا والي كسلا للجهات التي اوصلت الفرقاء لتوقيع القلد ومن جانبه حمل وجدي صالح الناطق الرسمي بقوى اعلان الحرية والتغيير النظام المباد مسؤلية تفشي النعرات القبلية وتابع ان حلفا بتاريخها التليد هي نموزج للتعايش السلمي ودعا للاستفادة من طاقات الشباب لبناء الدولة الحديثة من خلال تضميد جراحات الماضي.. وقدم مفرح محاضرة قيمة مستشهدا بالايات القرانية والاحاديث النبوية الشريفة في اعلاء قيم التسامح ونبذ التطرف والغلو واجمع قيادات الادارة الاهلية محمد حمد ابو سن ناظر الشكرية وعلي ابراهيم دقلل ناظر قبائل بني عامر والهندي عبيد ابو رئيس مجلس عموم قبائل النوبة بالولايات الشرقية وقيادات مجتمعية على راسهم جليلة خميس وعصام ابوحسبو من قيادات اعلان الحرية والتغيير اجمعوا علي اهمية طي صفحة الخلافات والتوجه للبناء الوطني مشدين بدور حكومته الولاية القوات النظامية المختلفة ولجان المقاومة والخدمات والادارت الأهلية في استتباب الأمن والعمل المقدر على طي صفحة الخلافات مطالبين الجهات ذات الصلة بضرورة انزال بنود الاتفاق علي أرض الواقع.