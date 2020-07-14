شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شنت الناشطة السياسية إخلاص وداعة الله الشهيرة بإخلاص قرنق هجوما عنيفا على حكومة الحرية والتغيير بسبب فشلها في مواجهة التحديات الاقتصادية وأزمات البلاد المختلفة. كما هاجمت نائب رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال ياسر عرمان ووصفته بالديكتاتوري، ودافعت عن الاسلاميين بإعتبار أنهم ليسوا كلهم فاسدين. وأكدت إخلاص بأن هنالك أيضا شيوعي كوز وبعثي كوز. وقالت خلال حديثها لبرنامج (مثيرون للجدل) بقناة أمدرمان الفضائية أن الوضع الذي تمر به البلاد الآن لا يسر صديق أو عدو. وأضافت: (كل الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية متأزمة). وأضافت: (نحتاج الى حكومة كفاءات حقيقية لتخرج البلاد من هذا الوضع المأساوي .. حكومة تشعر بمعاناة المواطن .. اللجوء لخيار المحاصصات في نيل المناصب هو الذي تسبب في هذه الإشكالات التي تعاني منها البلاد). وحذرت إخلاص من حالة الغبن والشعور بالتهميش من قبل أهل كردفان. وقالت: (أرى تحت الرماد وميض نار). ودعت قرنق إلى إجراء مصالحة وطنية شاملة لكل أهل السودان والجلوس كسودانيين دون أيدلوجيات ومسميات سياسية حتى يصل الجميع إلى توافق وطني يعبر بالبلاد إلى رحاب السلام والتنمية).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إخلاص قرنق تهاجم قوى الحرية والتغيير وياسر عرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.