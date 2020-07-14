دارفور.. اصابة 20 من موظفي اليوناميد بفيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي العاملة فى دارفور – اليوناميد – إنها سجلت 20 حالة ( كوفيد 19) بين موظّفيها، تماثل 15 حالة للشفاء التام من المرض مع تسجيل حالة وفاة واحدة حتى الأحد.

وأشارت إلى بيان صادر عنها أنه أجري 44 اختبار (فحص كوفيد 19) على موظفي البعثة في دارفور ظهرت عليهم أعراض خفيفة أو متوسطة أو خالطوا حالات ( كوفيد 19 ) مؤكدة أو مشتبهة.

وأضافت أنها واصلت تقديم الدعم لحكومة السودان لتعزيز استجابتها (لكوفيد 19)،حيث نظمت بالتعاون مع وزارات الصحة والتنمية الاجتماعية في ولايات دارفور الخمس، سلسلة ورش عمل لتدريب المدربين وجلسات لرفع الوعي (بكوفيد 19)،تركزت حول المآلات الاجتماعية للإغلاق بسبب (كوفيد 19 )على المرأة، بما في ذلك الآثار المترتبة على العنف المنزلي.

وذكرت اليوناميد أنها وزَّعت مواد نظافة على النازحين في موقع تجمعهم في سرتوني بشمال دارفور، شملت 40 وعاء مياه تستخدم كمحطات مياه لغسل اليدين وأكثر من 1000 من لوازم النظافة الصحية.