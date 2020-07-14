- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أثار شاب سوداني مثلي يدعى “أحمد عمر” يرفع لافتة في أحد شوارع المدن الاوروبية مطالباً بحقوق المثليين في السودان، أثار حفيظة وسخط أعداد من رواد مواقع التواصل في السودان.
وبحسب صحيفة السودني، ظهر “أحمد” في صورة لوحده رافعا علم السودان بيد، وبالأخرى رافعا شعار المثليين أو ما يعرفوا ب “الشواذ جنسيا”، وقد كتب على لافتته « لن تصبح مدنية ولن تكون حرية سلام عدالة، حتى تتساوى كافة الحقوق المرأة الطفل المثليين المثليات عابري الجنس، مزدوجي الميول، والقائمة تطول…».
وانهالت تعليقات الإدانة والتهكم والسخرية من المطالب في مجتمع مسلم محافظ، ولاقت الصورة سخطاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بوصفها تتنافى مع القيم الإسلامية ومخالفة لشرع الله وقيم واعراف المجتمع السوداني.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة..شاب سوداني يرفع لافتة مطالباً بـ«حقوق المثليين» في السودان يثير حفيظة رواد مواقع التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.