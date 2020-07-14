تعيين اللواء شرطة خالد مهدي إبراهيم الإمام نائباً لمدير عام قوات الشرطة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك ، الاثنين، قراراً بتعيين اللواء شرطة خالد مهدي إبراهيم الإمام نائباً لمدير عام قوات الشرطة ومفتشاً عاماً لقوات الشرطة. والأسبوع الماضي أعفى رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الفريق أول عادل أحمد بشائر من منصب مدير عام الشرطة وعين الفريق عز الدين الشيخ علي منصور خلفاً له.

كما أصدر، قراراً آخر بإعفاء الفريق شرطة عثمان محمد يونس من منصب نائب مدير عام الشرطة.

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