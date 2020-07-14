ميليشيات مسلحة تستبيح منطقة فتابرنو وتفض الاعتصام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

إرتفع عدد ضحايا مجزرة منطقة “فتابرنو” التابعة لمحلية كُتم بولاية شِمال دارفور،ل”9″ أشخاص جرى نقلهم للمستشفى،فيما تتواجد جثث أخرى لم يتم حصرهم وفقاً لناشطين من المنطقة.

وإستباحت قوة من المليشيات المُسلحة مُدججة بالسلاح منطقة “فتابرنو” وأطلقت النار بصورة عشوائية على المواطنين،وفضت إعتصام أهالي المنطقة بالقوة، بجانب حرق منازِل المواطنين والسوق الكبير.

ونقلت مصادر ل “صوت الهامش” أن جُثث القتلى الذين وصلو للمستشفى حتى الآن حوالي “9” جثة وأكثر من “20” جريح إصابات بعضهم خطرة، وتوقعت ذات المصادر وجود جثث أخرى في العراء لم يتم حصرها نظراََ لهشاشة الوضع الأمني وتواجد للمليشيات المسلحة.

وفي الأثناء أكدت مصادر حكومية أن المليشيات المُسلحة، إنطلقت من دامرة الشيخ عبدالباقي، ودامرة مصري ودامرة قبة، وبينت أن مسروقات المواطنين تم نقلها لتلك المناطق.

وأكدت أن تعزيزات أمنية تحركت من مدينة كُتم وأخرى من مدينة الفاشر حاضرة ولاية شِمال دارفور في طريقها إلى المنطقة وتعقب الجُناة.

وكانت قد إستباحت مجموعة مُسلحة،يُرجح إنتمائها للمليشيات المُسلحة، منطقة “فتابرنو” التابعة لمحلية كُتم بشِمال دارفور.

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ووفقاً للمعلومات الأولية التي تحصلت عليها “صوت الهامش” من شِهود عيان فقد فضت هذه المليشيات إعتصام مواطني المنطقة بالقوة بعد أن أطلقت الزخيرة الحية، على المواطنين المعتصمين مُنذ أيام.

وقالت مناهل حسن” ل”صوت الهامش” أن مجموعة من المليشيات المُسلحة، غارت على المنطقة منذ صباح الاثنين، وبدأت في إطلاق الزخيرة الحية تجاه كل من يصادفها مشيرة إلى أنه تم تأكيد مقتل مواطن يُدعى “عبدالعزيز حسن شريف” برصاص المليشيات المُسلحة.

وكشفت أن أجزاء واسعة من سوق المنطقة تم حرقه،وعدد من منازِل المواطنين، فضلاً عن نهب ممتلكات المواطنين ممثلة في المواشي وبضائع وسيارات.

وفي الأثناء قال الناشط آدم مصطفى ل”صوت الهامش”أن المليشيات المُسلحة إستخدمت الأسلحة الثقيلة في ظل إنسحاب قوات الشُرطة التي كانت تأمن الإعتصام، مبيناً أن الهجوم تركز على منطقة الإعتصام وأحياء جخنة، وكروبات، ومعسكر فتابرنو للنازحين الذي أُحرقت أجزاء منه.

فيما قال شهود عيان أن هناك جثث مازالت في العراء في ظل إنتشار المليشيات المُسلحة ومواصلة إعتداءاتها على المواطنين.